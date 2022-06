Calciomercato Lazio, maledizione portiere: Carnesecchi rischia l'operazione

Continua la maledizione portiere per la Lazio che dopo aver salutato Strakosha e con Reina all'ultimo anno, cerca un nuovo titolare. Marco Carnesecchi obiettivo numero uno per la porta biancoceleste rischia un'operazione e un conseguente lungo stop. Per questa ragione la dirigenze laziale studia altre alternative.

Salta Carnesecchi?

La Lazio aveva individuato Marco Carnesecchi (classe 2000) come prossimo portiere titolare della porta biancoceleste. Lotito era in trattativa con l'Atalanta proprietaria del cartellino del calciatore, e la distanza di 5 milioni fra offerta (10 milioni) e richiesta (15) sembrava colmabile con la formula del prestito e l'inserimento di alcuni bonus. Il portiere dell'Under 21 però si è infortunato alla spalla in un allenamento con gli Azzurrini di Nicolato. Il guaio è serio per Carnesecchi che salterà le prossime partite della Nazionale, che potrebbe spingerlo ad operarsi con uno stop forzato di almeno 2-3 mesi. Nei prossimi giorni il portiere effettuerà ulteriori accertamenti ma se dovesse essere confermato l'operazione la Lazio virerà su altri nomi perchè Sarri pretende il futuro portiere titolare già dal ritiro di Auronzo.

I nomi per la porta della Lazio

Se dovesse essere accantonata definitivamente la pista Carnesecchi, il piano B per la Lazio si chiama Vicario. Il portiere (classe '96) ha giocato la stagione passata in prestito all'Empoli, e sarà riscattato dai toscani per 8 milioni dal Cagliari. Per prenderlo Lotito dovrà sborsare circa 12 milioni di euro. Lui è il favorito di Sarri in caso di forfait di Carnesecchi, anche perchè difficile e quasi impossibile arrivare a Kepa del Chelsea. Nonostante la disponibilità dello spagnolo a trasferirsi nella Capitale, resta proibitivo l'ingaggio di 5 milioni di euro. All'estero si osservano Maximiano (23 anni) del Granada e Sergio Rico (28 anni) del Psg, ma anche qui la grana è l'ingaggio. Altri nomi sul taccuino biancoceleste sono Gollini ('95) sempre di proprietà dell'Atalanta e Ospina ('88) del Napoli e in scadenza con i partenopei. Cragno ('94) può essere l'ccasione di mercato visto che il Cagliari è retrocesso e il portiere vuole giocare in Serie A. Altro nome da monitorare è quello di Dragowski ('97) in uscita dalla Fiorentina e valutato 5 milioni di euro.