Calciomercato Lazio: il post enigmatico di Patric

La Lazio lavorerà ad una vera e propria rivoluzione in difesa, e non solo, nella prossima sessione di mercato. Fra partenti (Luiz Felipe), conferme (Marusic) c'è chi non sa quale sarà il suo futuro e c'è Patric col difensore protagonista in positivo nelle ultime due giornate il cui contratto scadrà al termine della stagione.

Il post di Patric

Patric sui social è molto attivo. Il difensore dopo il gol contro la Sampdoria (il suo primo in Serie A) ha propiziato la prima e ha avviato la seconda rete contro la Juventus. L'ultimo post su Instagram dello spagnolo riguarda proprio il pareggio di Torino che ha consentito ai biancocelesti di conquistare la matematica qualificazione alla prossima Europa League. "Per noi, per voi, per la Lazio che porterò sempre nel cuore!". Queste le parole di Patric che lasciano spazio all'interpretazione e tanti dubbi sul suo futuro in biancoceleste.

La situazione Patric

Patric ha il contratto in scadenza con la Lazio al termine della stagione. Fino a qualche settimana fa il suo addio sembrava certo ma adesso le carte in tavola sono cambiate. Sarri ha fatto una scelta precisa vuole il difensore con sè anche il prossimo anno e lo sta dimostrando coi fatti dando all'ex Barcellona la maglia da titolare in questo finale e dirottando Luiz Felipe (andrà in Liga) in panchina. Patric chiede un ritocco dell'ingaggio superiore al milione di euro, la Lazio inizialmente offriva un quadriennale al ribasso. Nei prossimi giorni è imprevisto un vertice fra l'agente del calciatore e Lotito, con il club che potrebbe venire incontro alle richieste economiche del giocatore per accontentare Sarri e premiare Patric per il suo finale di stagione.

Patric e la Lazio

Da riserva Patric (classe 1993) con Sarri sta trovando una continuità mai avuta. Nonostante qualche svarione difensivo, il calciatore è gradito all'allenatore che ne apprezza tecnica in fase di costruzione, velocità e aggressione che lo rendono ideale per la sua idea di difesa alta. In questa stagione Patric è diventato un titolare della Lazio è ha collezionato 30 presenze (salterà l'ultima per squalifica) trovando pure il suo primo gol in Serie A. In totale in 7 stagione, il difensore ha vestito la maglia biancoceleste 155 volte.