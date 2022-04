Calciomercato Lazio: addio Cabral, ecco i nomi per l'attacco

Un nuovo attaccante sarà una delle priorità del mercato estivo della Lazio. Jovane Cabral non sarà riscattato e tornerà allo Sporting Lisbona e quindi riparte la caccia biancoceleste al vice Ciro Immobile.

Addio Cabral

Jovane Cabral è l'oggetto misterioso del calciomercato invernale laziale. Il capoverdiano arrivato nelle ultime ore di calciomercato non era ritenuto valido da Sarri e gli allenamenti non hanno fatto cambiare idea al tecnico. Per il calciatore arrivato in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro dallo Sporting Lisbona, le presenze in maglia Lazio sono due per un totale di 72 minuti. Il classe 1998 non sarà riscattato al termine della stagione e tornerà in Portogallo.

Mertens il sogno

Il sogno di Maurizio Sarri si chiama Dries Mertens. Il belga classe 1987 è in scadenza col Napoli ed è esploso diventando il miglior marcatore della storia dei partenopei proprio con Sarri. I due si conoscono bene, e l'ex PSV sarebbe utile alla causa laziale sia come vice Immobile sia come esterno del tridente. Mertens porterebbe alla Lazio estro, fantasia e soprattutto gol: per lui ad oggi sono 109 in Serie A. L'ingaggio non sembra essere un ostacolo, 4 milioni di euro l'attuale stipendio percepito al Napoli, che alla Lazio sarebbe di poco ritoccato verso il basso.

Gli altri nomi

Nella lista della dirigenza biancoceleste però non c'è solo Dries Mertens. Fra gli attaccanti osservati c'è Francesco Caputo della Sampdoria in prestito con obbligo dal Sassuolo. Il centravanti di Altamura classe 1987, non sta vivendo una grandissima stagione con i blucerchiati a causa dei problemi societari e delle difficoltà della squadra di Giampaolo. Per Caputo la Lazio sarebbe il punto più alto della sua carriera, con il club biancoceleste che si era interessata al calciatore già nello scorso mercato invernale. Per lui sono nove i gol in 29 presenze con il club ligure. Altro nome che piace tanto a Formello è quello di Andrea Pinamonti classe 1999 di proprietà dell'Inter in forza all'Empoli. Il giovane calciatore ha tanto mercato ma il club capitolino potrebbe avere una corsia preferenziale con i nerazzurri magari con l'inserimento di qualche contropartita come Lazzari. Nome estero seguito dai biancocelesti è invece Paul Ebere Onuachu, nigeriano 27enne dalla stazza imponente (2 metri e 1 centimetro di altezza) di proprietà del Genk autore di 19 gol in 28 partite nel campionato belga. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro. Più defilato Kevin Lasagna seguito nel mercato di riparazione.