Calciomercato Lazio: Muriqi verso l'Inghilterra, suoi social addio ai biancocelesti

L'avventura alla Lazio di Muriqi è vicina alla fine. L'attaccante kosovaro, che ha deluso tutto l'ambiente laziale è destinato all'addio anche per sbloccare il mercato biancoceleste e sistemare l'indice di liquidità. E nel frattempo sui social ha smesso di seguire la Lazio

Muriqi addio

Muriqi (1994) ha smesso di seguire la Lazio sui suoi canali social Twitter e Instagram. Chiaro indizio, che il kosovaro è prossimo all'addio. Muriqi, in panchina nelle ultime tre partite, è arrivato alla Lazio nel 2020. In 48 presenze in maglia biancoceleste ha siglato due reti di cui soltanto una in campionato. Numeri deludenti per l'attaccante arrivato per 20 milioni di euro.

Futuro in Inghilterra

Nonostante il desiderio di Muriqi di tornare in Turchia, nel suo futuro c'è l'Inghilterra. Infatti sono vivi in contatti fra la Lazio e diversi tre club inglesi interessati all'attaccante.Il West Bromwich Albion, quarto in classifica nella Championship (Serie B inglese), che punta a prendere il kosovaro in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Su Muriqi ci sono anche l'Hull City, sempre in Championship e più defilato il Leeds in Premier League.