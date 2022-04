Calciomercato Lazio: Muriqi segna ancora. Sarà di nuovo lui il vice-Immobile?

Vedat Muriqi in Spagna ha ritrovato continuità e soprattutto i gol. Con la Lazio che pensa ad un calciomercato improntato sui parametri zero ed almeno una cessione importante (Milinkovic o Luis Alberto), il Pirata potrebbe avere una nuova possibilità da vice Immobile nella prossima stagione.

Muriqi nuova vita al Maiorca

Muriqi è rinato al Maiorca. L'attaccante kosovaro, è approdato in Spagna dopo aver deluso con la Lazio (2 gol in 49 presenze). In biancoceleste il classe '94 non ha convinto portando Sarri a preferire giocare con Felipe Anderson da falso nueve in caso di forfait di Ciro Immobile. Arrivato in Liga nel mercato invernale Muriqi si è ritrovato al centro del progetto del Maiorca con l'obiettivo di raggiungere la salvezza (ora la squadra è a +3 dalla zona retrocessione). Con la nuova maglia il centravanti ha totalizzato 4 reti e 1 assist, quasi tutti decisivi come quello dell'1 a 0 contro l'Atletico Madrid di Simeone. Muriqi è tornato importante e ora il suo futuro è tutto da scrivere.

Il prestito di Muriqi

Nonostante il buon rendimento l'avventura di Muriqi al Maiorca non continuerà. Il kosovaro è approdato nel club spagnolo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Difficile pensare che gli spagnoli verseranno nelle casse biancocelesti quella cifra per il kosovaro, specie se dovesse retrocedere. Muriqi a fine stagione tornerà alla Lazio.

Muriqi nuova opportunità alla Lazio

Muriqi tornerà a Formello alla fine della stagione per potersi giocare nuovamente le sue carte come vice Immobile. Le possibilità di rivedere Muriqi giocare con la maglia della Lazio ci sono tutte, anche perchè il calciomercato dei capitolini sarà improntato sui parametri zero e sul risparmio. Con Cabral che tornerà in Portogallo, allora il posto come secondo attaccante potrebbe essere occupato nuovamente dal nuovo Muriqi.

La Lazio, il cui sogno per l'attacco è Mertens, valuterà lo stesso le possibili offerte per il kosovaro che guadagna 2,2 milioni di euro a stagione. L'obiettivo del club biancoceleste è però quello di non svendere Muriqi arrivato nel 2020 dal Fenerbahce per 20 milioni di euro.