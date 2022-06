Calciomercato Lazio: da Mertens a Denis Suarez. L'attacco lo finanzia Muriqi

La Lazio dopo aver consegnato sul gong i documenti relativi all'indice di liquidità, adesso può concentrarsi sul mercato. Prima di pensare a quello in entrata però il club biancoceleste dovrà agire in uscita così da finanziare gli investimenti previsti nella prossima campagna estiva.

Muriqi al Maiorca

L'attacco della Lazio 2022/2023 dipenderà molto dalla cessione di Muriqi. L'attaccante kosovaro si è trasferito al Maiorca nella sessione invernale e ha contribuito con cinque gol e tre assist alla salvezza del club. Le buone prestazioni del classe '94, hanno convinto il Maiorca ad esercitare l'opzione di riscatto. I 12 milioni di euro fissati dalla Lazio però sono ritenuti troppi dal club spagnolo che vorrebbe uno sconto. Lotito è pronto a scendere fino a 10 milioni, non oltre, pur di liberarsi dell'attaccante che nella Capitale ha deluso molto al netto dell'investimento importante fatto nel 2020 quando la Lazio spese quasi 20 milioni per acquistarlo dal Fenerbahce. Nel frattempo il calciatore che vuole restare in Spagna, ha già trovato l'accordo economico con il Maiorca.

Mertens e gli altri

Con i 10-12 milioni incassati dalla cessione di Muriqi, la Lazio si tufferebbe alla ricerca di un nuovo attaccante. Sarri spinge tanto per avere Mertens (classe 1987) da utilizzare sia come vice Immobile, sia sull'esterno nel tridente. Il belga (13 gol in stagione) in scadenza col Napoli deve scegliere se restare in azzurro con un contratto al ribasso, oppure accettare le avances capitoline con la Lazio pronta ad offrire all'attaccante quasi il doppio della cifra offerta da De Laurentiis. I biancocelesti si giocano tanto con la carta Sarri che ha fatto sbocciare Mertens nella sua avventura sulla panchina napoletana. Ultimo nome della dirigenza laziale è quello di Denis Suarez. Spagnolo, classe 1994, 4 gol nella Liga appena terminata, Suarez può essere utilizzato sia come mezzala che come esterno d'attacco indifferentemente a destra o a sinistra. Proprio la sua versatilità lo rende molto appetibile per Sarri che potrebbe mettersi in casa un vero e proprio jolly che vanta esperienza in Inghilterra nelle giovanili del Manchester City e nella prima squadra dell'Arsenal, ma anche in Liga al Barcellona. Il Celta Vigo, proprietario del cartellino dello spagnolo, chiede 10 milioni di euro, a 8 si può chiudere. La Lazio è pronta ad offrire al calciatore un quinquiennale con scadenza nel 2027 ad una cifra leggermente sopra i 2 milioni di euro a stagione. Nella lista della Lazio ci sono anche Messias ('91, 6 gol in stagione) fresco campione d'Italia col Milan con i rossoneri non convinti del tutto di riscattarlo dal Crotone, Caputo ('87, 11 gol stagionali) della Sampdoria e Lasagna (classe '92, 2 gol in campionato) dell'Hellas Verona.