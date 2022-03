Calciomercato Lazio: per l'attacco si sogna Mertens

La Lazio pianifica il mercato per la prossima estate. In attacco non sarà confermato Cabral, oggetto misterioso della sessione invernale,al contrario di Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson e Ciro Immobile. Sarri però chiede rinforzi a Lotito, e il sogno per l'attacco si chiama Dries Mertens.

Occasione Mertens

Dries Mertens può rivelarsi un affare per la Lazio simile al colpo Pedro. Il belga (classe 1987) andrà in scadenza col Napoli proprio a giugno e il rinnovo sembra distante nonostante il calciatore sia molto legato alla città. Un rapporto speciale lega Mertens a Sarri ed ecco che il trasferimento del numero 14 nella Capitale non è un'utopia. Proprio sotto la guida del Comandante, il belga è esploso nel ruolo di attaccante segnando a profusione e diventando un simpolo del Napoli squadra di cui è il miglior marcatore della storia (144 gol). L'ingaggio di Mertens è di poco superiore ai 4 milioni di euro, tetto massimo in casa Lazio con Immobile. Cifra non proibitiva per le casse biancocelesti con un piccolo ritocco verso il basso

Mertens jolly d'attacco

Il talento e i gol di Mertens sarebbero una risorsa importante per la Lazio e per Sarri che potrebbe contare in una carta in più anche nelle rotazioni. Il belga sarebbe un jolly offensivo di sicuro rendimento e affidabilità capace di giostrare in più posizioni d'attacco: da esterno a punta centrale, ma anche da trequartista in una versione più offensiva della Lazio. Abituato negli ultimi anni pure alla panchina, Mertens non è uno che fa storie, a maggior ragione con Sarri.

Mertens e Sarri

Fra Mertens e Sarri c'è un rapporto speciale. Il tecnico ha puntato sul belga, contro molti scettici, nel post Higuain e ha avuto ragione. Ha cambiato il suo ruolo e il suo modo di vedere il calcio, facendo esplodere in lui qualità che ancora non aveva mai fatto vedere. Nelle tre stagioni vissute assieme al Napoli, Mertens dalla seconda fu inventato falso nueve e il Napoli ne giovò. Sotto la guida di Sarri, il belga in 135 partite ha messo a segno ben 67 reti di cui 28 nella Serie A 2016/2017,solo uno in meno di Dzeko capocannoniere.