Calciomercato Lazio: Sarri spinge per Romagnoli e Mertens. Il punto

Tanto mercato da fare per la Lazio che deve ricostruire la difesa, portiere compreso, e puntellare il suo parco attaccanti già di primo livello. Per questa ragione Sarri preme sull'acceleratore per sbrogliare le situazioni legate ad Alessio Romagnoli e Dries Mertens.

Sarri chiama Mertens

Mertens (1987) e il Napoli si diranno addio a fine mese. Il folletto belga infatti si libererà a parametro zero dai partenopei ma sono alte le possibilità di vederlo giocare ancora in Serie A, in particolar modo nella Capitale. L'attaccante è nella lista dei desideri della Lazio da tempo, sia perchè capace di giocare sull'esterno, che da trequartista ma anche da vice Immobile. Il belga è stato offerto anche alla Roma, con i giallorossi pronti ad incendiare un derby di mercato. La Lazio però può giocarsi la carta Sarri. Mertens e il tecnico infatti sono molto legati, ed è stato proprio Sarri a dare una sterzata alla carriera del belga inventandolo punta centrale nel Napoli. Sarri che spinge per avere il suo pupillo alla Lazio è pronto ad affidare al miglior marcatore all-time del Napoli un ruolo importante, e avrebbe contatto direttamente Mertens chiedendo al calciatore di ridurre le sue pretese economiche (fra i 3,5 e 4 milioni di euro) per vestire la maglia biancoceleste. Ora la palla passa al belga.

Passi in avanti per Romagnoli

Oltre a Mertens, Sarri freme per avere un nuovo difensore prima dell'inizio del ritiro di Auronzo. In questo caso il desiderio del tecnico è Alessio Romagnoli, 27 anni, capitano del Milan e pronto a lasciare i rossoneri a parametro zero a fine mese. La Lazio insegue il calciatore, originario di Anzio e dichiaratamente tifoso biancoceleste, già da tempo e a gennaio aveva provato già ad acquistarlo senza successo. Ancora c'è una minima distanza fra le pretese economiche del difensore e l'offerta della Lazio. Romagnoli chiede 3 milioni di euro, Lotito ha alzato la sua offerta da 2,5 milioni di euro a 2,7. Il desiderio del difensore è quello di vestire la maglia della sua squadra del cuore, tanto da rifiutare altre offerte e aspettare solo la Lazio. Per l'affondo decisivo, i biancocelesti aspettano di cedere Acerbi sui cui c'è l'interesse di Juventus e Inter.