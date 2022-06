Calciomercato Lazio: per la porta potrebbe esserci un grande ritorno

In casa Lazio tiene banco la questione portiere. Maurizio Sarri oltre al futuro titolare è alla ricerca anche di una riserva oltre a Reina. Nella lista dei candidati c'è Federico Marchetti.

Marchetti torna alla Lazio?

Federico Marchetti può tornare alla Lazio e terminare in biancoceleste la sua carriera. Questa è l'idea che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore con la Capitale laziale pronta a riaccogliere l'idolo della tifoseria, protagonista della storica finale di Coppa Italia vinta contro la Roma nel 2013. Marchetti, 39 anni, andrà via dal Genoa (retrocesso in Serie B) a fine mese quando scadrà il suo contratto con i liguri con cui ha collezionato 13 presenze in 4 stagioni. Verso la fine della sua carriera, a parametro zero, col ruolo di riserva e come idolo della tifoseria, Marchetti accetterebbe di tornare alla Lazio dove ha difeso la porta biancoceleste per 194 volte dal 2011 al 2017.

L'alternativa

Marchetti con Reina ('82) formerebbe la coppia di portieri di riserva richiesti da Sarri. L'alternativa a Marchetti si chiama Salvatore Sirigu. Il portiere 35enne, campione d'Europa con l'Italia di Mancini è anche lui di proprietà del Genoa e prossimo a dire addio ai liguri al termine di giugno quando scadrà il suo contratto. La Lazio lo monitora ma sull'estremo difensore sardo è forte il pressing del Napoli e Lotito non ha intenzione di svenarsi in asta per un portiere di riserva.

Il titolare

Sistemato il pacchetto di riserva su richiesta di Sarri resta da sciogliere il nodo del portiere titolare. Il preferito è Carnesecchi classe 2000 dell'Atalanta, eletto miglior portiere della Serie B giocata con la Cremonese, Fra domanda ed offerta però c'è ancora una distanza di circa 5 milioni di euro e l'infortunio del portiere (che rischia l'operazione e uno stop di 3 mesi) complica la trattativa. Salgono dunque le quotazioni di Vicario ('96) dell'Empoli, sullo sfondo ci sono Ospina ('88) del Napoli e Provedel ('94) dello Spezia.