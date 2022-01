Calciomercato Lazio: Ghoulam si avvicina, Muriqi saluta

Giorni di fuoco per il calciomercato della Lazio. I biancocelesti infatti stanno spingendo per l'acquisto di Nicolò Casale dell'Hellas Verona, e di Ghoulam del Napoli. In uscita, la trattativa per Muriqi al Maiorca è ai dettagli.

Ghoulam ritova Sarri

Come avevamo anticipato, Ghoulam era ed è un obiettivo della Lazio. Il terzino algerino di proprietà del Napoli è ai margini del progetto di Spalletti che ha scelto l'ex Roma, Mario Rui come titolare della fascia sinistra napoletana ed è alla ricerca sul mercato di un nuovo terzino sinistro. Ghoulam ha il contratto in scadenza il prossimo giugno col Napoli e non rinnoverà. La Lazio pensava all'algerino come rinforzo a parametro zero per l'estate, ma potrebbe chiudere il colpo già nelle prossime ore a cifre molto basse. L'operazione farebbe felici tutte le parti: il Napoli non perderebbe il calciatore a zero ( o comunque De Laurentiis è disposto a libeare il terzino a zero risparmiando sull'ingaggio), la Lazio si assicurerebbe il giocatore a basso costo, Ghoulam ritroverebbe Sarri con cui espresse il suo miglior calcio ed infine proprio Sarri avrebbe finalmente un terzino mancino.

Ghoulam (classe 1991), è stato al Napoli di Sarri uno dei migliori terzini del campionato italiano ed europeo. Poi un triplo brutto infortunio (due volte il legamento crociato sinistro 2017 e 2018, e la rottura del legamento crociato destro nel 2021) ne ha condizionato la carriera. Al Napoli dal 2014 ha collezionato 209 presenze (9 in questa stagione). Alla Lazio ritroverebbe oltre a Maurizio Sarri anche Reina ed Hysaj suoi compagni nel Napoli che sfiorò lo scudetto nel 2018.

Per Casale siamo ai dettagli. Il Verona (che ha ufficializzato il difensore Retsos) è pronto a cedere Casale con la formula del prestito con obbligo di riscatto, la Lazio al momento offre il prestito con diritto (aspettando qualche cessione). Dettagli che saranno limati a breve, con l'affare vicino alla chiusura.

Muriqi-Maiorca ci siamo

La Lazio continua a lavorare anche sul mercato in uscita. Muriqi è a un passo infatti dalla cessione al Maiorca. Come annunciato da Tare a GazetaBlitc Sport, i due club sono in trattativa ma manca l'accordo finale. Le due parti infatti stanno lavorando sulla formula. Gli spagnoli puntano ad un prestito oneroso con diritto di riscatto (8 milioni), la Lazio vuole l'obbligo (a 10 milioni). Il calciatore anche se desideroso di tornare in Turchia è pronto ad accettare il trasferimento in Spagna con ingaggio più basso rispetto a quello percepito in biancoceleste. Venerdì sarà la giornata decisiva, con Muriqi che potrebbe già svolgere le visite mediche. I presupposti per la fumata bianca ci sono.