SS Lazio: idea Lapadula per l'attacco. Ecco la lista dei vice-Immobile

Archiviata agevolmente la pratica Salernitana, la Lazio continua la ricerca di un attaccante di scorta. L'ultimo nome sulla lista di Tare è quello di Gianluca Lapadula.

Lapadula vice-Immobile

Lapadula è la nuova idea per fare il vice-Immobile. Il centravanti peruviano, classe 1990 è in forza al Benvento in Serie B dove in questa stagione ha collezionato 17 presenze e 10 gol. Per cederlo, il club campano chiede due milioni di euro. Lapadula può essere la soluzione low cost per l'attacco biancoceleste, così da dare a Sarri un ricambio sicuro e affidabile visto che il centravanti conosce bene la Serie A. Lapadula in Serie A vanta 125 presenze e 34 gol divisi fra Milan, Genoa, Lecce e Benevento.

Gli altri nomi

Restano vivi i nomi dei veronesi Kalinic e Lasagna del Verona. Uno dei due potrebbe partire a basso prezzo e la Lazio segue con attenzione. Resto ancora monitorato Zaza in uscita dal Torino e cercato anche dalla Salernitana. Alla dirigenza piace anche il 18enne sloveno Sesko del Salisburgo, 3 gol in 15 partite in questa stagione. Burkardt tedesco classe 2000 del Mainz.

Cessione Muriqi

Prima di affondare il colpo sul nuovo attaccante di scorta, la Lazio deve liberarsi di Muriqi. Sul kosovaro dopo il pressing di diversi club inglesi, c'è anche il CSKA Mosca. Il club russo e la Lazio stanno trattando sulla base di un prestito a 2,5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 8. Resta però da convincere il gicoatore che d'accordo con la sua famiglia, preferirebbe tornare in Turchia.