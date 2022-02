SS Lazio, ecco Cabral. Non sarà il vice-Immobile

Jovane Cabral è stato l’acquisto last minute della Lazio per il suo reparto offensivo. Arrivare all’attaccante non è stato facile per i biancocelesti, per via delle tempistiche ma alla fine sarà lui l’uomo in più per l’attacco di Sarri, ma non è il vice-Immobile.

Chi è Cabral

Cabral, classe 1998 è un attaccante capoverdiano con passaporto portoghese. Dopo le trafile giovanili nello Sportig Lisbona, è inserito nella prima squadra dei lusitani dal 2018. Con i biancoverdi ha collezionato 97 presenze e 21 gol. In questa stagione ha vestito la maglia dello Sporting Lisbona 17 volte (10 in campionato, di cui tre da titolare) e segnato soltanto un gol. Nel 2019 è stato pure inserito dalla Uefa nella lista dei 50 calciatori più promettenti.

Trattativa

La trattativa per portare Cabral alla Lazio è stata più difficile del previsto. Il giovane attaccante, non era fra le prime scelte di Sarri che preferiva gente più esperta e che conoscesse già la Serie A. Dopo alcuni rifiuti, la dirigenza laziale si è buttata nella trattativa con lo Sporting abbassando le richieste del club portoghese. Alla fine l’accordo è stato trovato sulla base del prestito oneroso (circa 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. A lui il compito di far cambiare idea al Comandante.

Il ruolo

Cabral non è una prima punta, né un falso nueve ma un esterno che gioca, indifferentemente, a destra o a sinistra. Le sue armi migliori sono la velocità e il dribbling. Non è un vice-Immobile. Col suo quel ruolo sarà rivestito da Pedro, visto che anche l’adattamento di Felipe Anderson in quella posizione non ha portato i frutti sperati. Lo spagnolo, titolare inamovibile, per Sarri, è ora l'indiziato il numero uno per lasciar rifiatare il capitano biancoceleste con Cabral sull'esterno a contendersi una maglia (difficilmente da titolare) con Zaccagni e Felipe Anderson.