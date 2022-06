Calciomercato Lazio: il punto sulla nuova difesa di Sarri. Sarà una settimana decisiva

Giorni di fuoco per la Lazio. Nella settimana che precede il ritiro estivo ad Auronzo (in programma dal 6 al 22 luglio) e a pochi giorni dal 30 luglio che sancirà l'addio di diversi calciatori, Sarri ha fretta di avere a disposizione alcuni rinforzi per preparare da subito la prossima stagioni. Fari puntati sul reparto difensivo biancoceleste.

Acerbi-Romagnoli, settimana decisiva

Strade inverse fra Acerbi e Romagnoli. Prima di affondare il colpo decisivo per il capitano del Milan, infatti la Lazio vuole liberarsi del suo numero 33 in rottura con tutto l'ambiente. Il difensore biancoceleste è ormai prossimo all'addio alla Capitale, lo era stato già a gennaio, destinazione proprio Milanello, un ritorno in rossonero per lui. La Lazio pur di lasciarlo partire, e accogliere Romagnoli, farà uno sconto al Milan sul cartellino di Acerbi con Lotito pronto ad accettare un'offerta inferiore ai 4 milioni di euro. Col classe '88 ai Campioni d'Italia, alla Lazio arriverà Romagnoli tifoso biancoceleste da sempre che è pronto a ridursi sensibilmente l'ingaggio pur di vestire la maglia della sua squadra del cuore. Sullo sfondo resta il Fulham che offre di più al calciatore ma che non lo affascina.

Le uscite

Chi ha dato già il suo addio alla Lazio è Luiz Felipe (25 anni). L'italo-brasiliano in scadenza ha trovato l'accordo col Betis Siviglia (ingaggio quasi triplicato rispetto a quello percepito in biancoceleste) e ormai si aspetta solo l'annuncio. A sorpresa potrebbe salutare anche Manuel Lazzari ('93). Sarri non vede di buon occhio la cessione del calciatore che ha trasformato terzino ma l'ex Spal potrebbe sbloccare la trattativa che si sta dimostrando più difficile del previsto per Carnesecchi (2000) obiettivo numero uno per la porta biancoceleste.Vavro ('96) in prestito al Copenaghen sarà riscattato dai danesi per circa 4 milioni di euro.

Gli obiettivi

Oltre a Romagnoli ('95) la Lazio segue da gennaio Casale ('98) del Verona. Lotito però non trova ancora l'accordo economico con Setti e sul calciatore sono piombate diverse squadre fra cui il Napoli e il Monza. I biancocelesti seguono con interesse anche Chust, classe 2000, di proprietà del Real Madrid e Ferrari ('92) capitano del Sassuolo. Se dovesse partire Lazzari, la ricerca di un terzino diventerebbe prioritaria. Sarri vorrebbe l'ex Roma, Emerson ('94) ma piace tanto anche Parisi (2000) dell'Empoli. Pronti a rinnovare Patric (29 anni) e il 35enne e bandiera della Lazio Radu rispettivamente fino al 2027 e 2023.