Calciomercato Lazio: piace l'ex Roma Emerson. Marusic rinnova, è ufficiale

Inizia il restyling della difesa della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficialmente rinnovato il contratto di Adam Marusic. Da lui riparte la difesa di Sarri che spinge per avere l'ex terzino della Roma, Emerson Palmieri.

Rinnovo Marusic

La Lazio ha pubblicato le cifre del bilanco semestrale dal 1° giugno al 31° dicembre 2021 dove si evince che l'unico dei top a rinnovare è stato Adam Marusic. Niente da fare per Patric, Luiz Felipe, Reina, Strakosha e Leiva che saluteranno a fine stagione. Per Marusic (classe 1992) il contratto è stato rinnovato di due anni con scadenza nel 2024 e continuerà così ad essere un elemento fondamentale per la difesa laziale. Marusic con Inzaghi era stato un ottimo jolly utilizzato sia sull'esterno nel 3-5-2, sia fra i tre difensori, Sarri invece ha puntato tanto sul montenegrino da inizio stagione schierandolo terzino prima a sinistra e poi a destra diventando Il più continuo dei terzini biancocelesti. Marusic ha conquistato Sarri e il rinnovo per via del suo impegno e grazie alla sua duttilità. Alla sua quinta stagione con la maglia della Lazio, il montenegrino ha collezionato 167 presenze e 9 gol. Il rinnovo è ufficiale, adesso manca solo l'annuncio.

Obiettivo Emerson

Dopo il rinnovo di Marusic, la Lazio pensa ad arricchire il suo parco terzini. Il preferito di Maurizio Sarri è una conoscenza del calcio italiano: Emerson Palmieri. Italo-brasiliano classe 1994 e campione d'Europa con l'Italia di Mancini, Emerson ha dei trascorsi in Italia anche nella Capitale, alla Roma. In giallorosso infatti Emerson (tre stagioni e 47 presenze) si è fatto notare dal Chelsea che lo ha prelevato e con cui ha vinto poi la Champions League e l'Europa League. Nell'avventura londinese, nell'anno della vittoria dell'Europa League, Emerson ha giocato sotto la guida proprio di Maurizio Sarri. I due si conoscono, c'è profonda stima e il calciatore ha aperto ad un suo trasferimento in biancoceleste. Il grande ostacolo si chiama Lione, squadra in cui adesso milita in prestito dal Chelsea Emerson e che vorrebbe riscattare il terzino intorno ad una cifra sui 15 milioni di euro. Alla Lazio Emerson porterebbe esperienza internazionale e titoli, diventando il titolare indiscusso della fascia sinistra.

Le alternative si chiamano Fabiano Parisi dell'Empoli, su cui c'è anche la Roma e Kyriakopoulos ('96) terzino greco del Sassuolo.