Calciomercato Lazio: Acerbi fuori un mese, serve un difensore

L'indice di liquidità negativo sta diventando un vero problema per la Lazio. Il parametro sta bloccando il calciomercato biancoceleste, in cui Sarri ha chiesto in maniera netta un vice Immobile e un terzino. L'infortunio di Acerbi però cambia le priorità di mercato della Lazio che ora cerca un difensore centrale.

Acerbi: un mese di stop

Francesco Acerbi ('88) si è infortunato durante il match Lazio-Empoli terminato 3 a 3. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Il difensore aveva spinto per il rientro, bruciando le tappe ma non aveva superato il precedente infortunio, rimediato in Venezia-Lazio di dicembre, sempre riguardante lo stesso muscolo. Adesso Acerbi sarà costretto ai box per un mese.

I nomi per la difesa

Per soccombere all'infortunio di Acerbi, la Lazio ha bisogno di un difensore centrale. Difficile portare in biancoceleste Rugani, pupillo di Sarri, ma di cui la Juventus difficilmente si priverà viste le difficoltà del reparto difensivo di Allegri. L'altro sogno è Romagnoli del Milan. Il nome d'attualità è quello di Nicolò Casale, classe 1998, in forza all'Hellas Verona. Il difensore piace tanto a Maurizio Sarri ma in questa stagione ha giocato in una difesa a tre al contrario di quella della Lazio fissa a 4. Tare preferirebbe invece Ahmedhodzic difensore classe 1999 del Malmo. La Lazio è anche molto interessata a Parisi dell'Empoli terzino sinistro di 21 anni. Piace anche Ferrari ('91) capitano del Sassuolo, ma è da escludere un suo arrivo nel mercato invernale.

Per sbloccare il mercato però bisognerà cedere Muriqi e Lazzari, entrambi fuori dal progetto di Maurizio Sarri, per sbloccare l'indice di liquidità.