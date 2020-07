Calciomercato Lazio, David Silva come Klose: Tare e Lotito sognano il colpo

La Lazio sarebbe vicina all’ingaggio di David Silva, che ha da poco annunciato di aver chiuso la sua esperienza con il Manchester City. Il club romano sta provando a convincerlo e sarebbe parecchio vicino alla meta. L'indiscrezione arriva dalla Spagna.

In realtà l’operazione è ancora alle battute iniziali, ma l'interesse è reale. A Roma si vocifera di una cena tra il d.s. Tare e lo stesso Silva che ci sarebbe stata nei giorni scorsi.

"Silva è un grande giocatore - le parole di Tare ai microfoni di Sky Sport - ma non so da dove vengano fuori queste voci ora. Ho saputo da amici in comune che gli piacerebbe fare esperienze diverse da quelle inglesi dopo 10 anni, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare".

In attesa di valutare gli eventuali acquisti per la prossima stagione, Tare ha elogiato Ciro Immobile: "Dopo 13 anni torniamo nella Champions League, la competizione in cui vogliamo essere ogni anno e per questo dobbiamo mettere a punto una strategia che possa portare sempre più in alto il nostro marchio. Immobile è un tassello importante per questa squadra e per questa società ha fatto una stagione eccezionale, ma tutta la squadra ha giocato per portarlo a questo punto".