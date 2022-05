Calciomercato Lazio: occasione Ospina per la porta

La Lazio continua la sua ricerca per il nuovo portiere. Thomas Strakosha andrà via a parametro zero e allora Sarri ha chiesto un nuovo numero uno per la porta biancoceleste. Il nome in risalita nelle ultime ore è David Ospina che è diventato più di una buona occasione per la Lazio.

Ospina-Lazio la situazione

David Ospina è gradito da Sarri che per la Lazio che verrà vuole un portiere affidabile, d'esperienza e bravo a giocare coi piedi. In questa stagione al Napoli, l'estremo difensore ha vinto il dualismo con Meret conquistandosi il posto da titolare e facendo della difesa napoletana una delle migliori della Serie A con sole 31 reti subite.

Ospina andrà via da Napoli a parametro zero al termine della stagione. Questa è la motivazione economica che ha spinto la Lazio ad approfondire la situazione del portiere colombiano. L'ingaggio del portiere, meno di un milione e mezzo, è in linea con le casse biancocelesti. Da parte della Lazio ci sarà da battere la concorrenza di altre squadre. Come dichiarato dall'agente del portiere, il suo assistito è in contatto con diversi club.

La situazione è costantemente monitorata in casa Lazio che con Ospina si metterebbe in casa un ottimo portiere spendendo il minimo, evitando aste sanguinose per i giovani Vicario e Carnesecchi futuri oggetti di mercato nella sessione estiva. L'alternativa più sensibile è quelal di Sergio Rico.

I numeri di Ospina

Ospina (classe 1988) vanta una grande esperienza internazionale dopo una lunga militanza all'Arsenal e al Nizza, ma soprattutto con la Colombia di cui è capitano. Da quattro stagioni in Serie A col Napoli (102 presenze), Ospina è considerato uno dei migliori portieri del torneo grazie ai suoi ottimi riflessi ma soprattutto per la sua abilità di giocare la palla coi piedi, dote che Sarri apprezza moltissimo.