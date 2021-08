Calciomercato Lazio: si studia il dopo Correa. Ecco tutti i nomi

A poco più di una settimana alla fine del calciomercato, la Lazio studia i possibili colpi last minute. Il mercato biancoceleste ruota attorno a Joaquin Correa. L’attaccante argentino, che non ha giocato nemmeno un minuto nella prima di campionato vinta contro l’Empoli perché in tribuna e mentalmente non pronto per giocare, ha da tempo chiesto la cessione.

Il punto su Correa

Il campione della Copa America desidera trasferirsi all’Inter, allenata dall’ex allenatore biancoceleste Simone Inzaghi.

Claudio Lotito per liberarsi del suo calciatore chiede 40 milioni di euro. E non desidera fare sconti, specie ad una big della Serie A come la squadra nerazzurra. Su questo punto è stato chiaro il presidente laziale in un’intervista a Rai 2 per quanto riguarda la cessione di Correa “Pagare moneta, vedere cammello. Anche perché a noi non ce li regalano i giocatori". L’Inter spera di abbassare di qualche milione di euro la richiesta laziale, ma Lotito è un osso duro.

Kostic obiettivo principale della Lazio

La Lazio nel frattempo si guarda attorno. Il sogno di Sarri e della dirigenza laziale si chiama Filip Kostic. L’esterno serbo 28enne dell’Eintracht Francoforte è da mesi nel mirino del club capitolino che non ha potuto affondare prima il colpo decisivo per via dell’indice di liquidità negativo. Per Sarri Kostic è l’ala destra ideale per completare il tridente con Immobile (a segno ad Empoli) e Felipe Anderson. La Lazio è intenzionata all’acquisto di Kostic con la formula del prestito con diritto di riscatto, con una valutazione del calciatore di 20 milioni di euro. Il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento nella Capitale. Nell’ultima Bundesliga il calciatore ha messo a segno 4 gol e ben 17 assist.

Boga l'alternativa della Lazio

Nelle ultime ore è tornata di moda l’idea Boga. Il ds Tare segue l’ala del Sassuolo da diversi anni, ed il calciatore ivoriano ha chiesto ai neroverdi la cessione. Il club emiliano valuta il calciatore fra i 35 e i 40 milioni di euro, la cifra che praticamente la Lazio chiede all’Inter per Correa. Boga resta una pista percorribile per la Lazio, ma più complicata rispetto a Kostic, obiettivo numero uno.

Lazio-Bordeaux ai dettagli per Basic

La Lazio è pronta ad ingaggiare il croato Basic. Il centrocampista del Bordeaux ha già l’accordo per il trasferimento alla Lazio, un quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Il club biancoceleste sta limando i dettagli con i francesi, a cui andranno 7 milioni di euro più 3 di bonus.