Non solo Pellegrini: dalla Juventus il nuovo regista di Sarri?

La Lazio è in chiusura per Luca Pellegrini dalla Juventus quarto acquisto della sessione estiva e che andrà a ricoprire il tassello ad oggi vuoto di terzino sinistro. Proprio dalla Vecchia Signora potrebbe arrivare anche il quinto rinforzo da Sarri: Rovella.

La situazione Pellegrini

Luca Pellegrini (1999) alla Lazio è alle fasi finali. Il terzino ha rifiutato per tutta l’estate altre offerte desideroso solo di vestire la maglia della sua squadra del cuore. I biancocelesti con la Juventus sono d’accordo con la formula: prestito biennale con obbligo di riscatto in caso di qualificazione ad una qualsiasi competizione europea con stipendio ridotto e pagato da entrambe le società. Al riscatto pronto un biennale a cifre ridotte per il giocatore. Le due società stanno limando gli ultimi dettagli sulla cifra del riscatto ben al di sotto dei 10 milioni pattuiti per il prestito al termine della stagione scorsa.

Rovella per la regia

Non solo Pellegrini, ma la Lazio ha chiesto alla Juventus informazioni su Nicolò Rovella (2001). Il centrocampista piace molto a Sarri vista l’esperienza in Serie A (71 presenze) e avrebbe già detto sì al suo trasferimento a Formello. La Juventus chiede poco meno di 20 milioni di euro per il centrocampista italiano, cifra fuori budget per Lotito che punta ad un prestito con diritto di riscatto a cifre più contenute.

Le alternative

Rovella non è l’unico nome nella lista di Lotito. Fra i registi seguiti c’è soprattutto Torreira (’96) del Galatasaray che spinge per vestire la maglia della Lazio già da diverse stagioni. Il sudamericano desidera ardentemente lavorare con Sarri e tornare in Italia. Altro nome monitorato da Formello è quello di Wieffer, 23enne del Feyenoord salito alla ribalta dopo la rete contro la Roma in Europa League. Giocatore fisico e affidabile, per lasciarlo partire gli olandesi chiedono circa 15 milioni di euro. Sullo sfondo resta l'ex Roma, Leandro Paredes (1994). Il favorito di Sarri resta Ricci (2001) del Torino ma la trattativa è in stand-by come dichiarato dal ds dei granata.