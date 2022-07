Calciomercato Lazio: Casale in arrivo, Sarri accontentato

Frenetiche ore di mercato in casa Lazio con Sarri che può sorridere per l'arrivo di Casale. Il difensore sarà il secondo rinforzo difensivo dei biancocelesti dopo Gila.

Casale-Lazio è fatta

Dopo un flirt iniziato nello scorso mercato invernale, Nicolò Casale ('98) vestirà la maglia della Lazio. Lotito è riuscito a chiudere con l'Hellas Verona per 7 milioni di euro più 3 di bonus. Il difensore firmerà con i biancocelesti un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione. Decisiva per la chiusura dell'affare i buoni rapporti fra le due società (già in affari con Zaccagni la scorsa stagione e con Cancellieri recentemente) e la volontà del giocatore che ha rifiutato Monza e Napoli pur di giocare con la Lazio. L'arrivo del difensore nella Capitale è previsto già oggi o in giornata per le visite mediche.

Casale e la Lazio

Casale ha debuttato in Serie A nella scorsa stagione con l'Hellas Verona collezionando 36 presenze. Le sue buone prestazioni hanno incantato Sarri che da tempo ha chiesto il suo acquisto. Casale ricoprirà il ruolo di centrale destro della difesa biancoceleste ma all'occorenza può spostarsi come terzino. Un acquisto importante per la Lazio dopo quello di Gila (visite mediche rimandate per Covid) e in attesa di Romagnoli con cui c'è l'accordo ma ci sono problemi con l'entourage dell'ex capitano del Milan.