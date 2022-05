Lazio-Sampdoria: Caputo da avversario a rinforzo. Sarà lui il vice-Immobile?

La penultima partita casalinga della Lazio in questa stagione vedrà la squadra di Sarri, con i tifosi pronti a riempire l'Olimpico, affrontare la Sampdoria reduce dalla vittoria nel derby contro il Genoa fondamentale in chiave salvezza. La sfida contro i blucerchiati sarà importante per la Lazio sia per la classifica - con Immobile e compagni in lotta per un posto in Europa League - ma anche per il mercato con Caputo obiettivo per la prossima stagione.

Problema gol

Escluso Ciro Immobile (27 reti, 32 in tutte le competizioni stagionali con i biancocelesti), la Lazio ha un problema con i gol degli attaccanti. 8 gol Pedro, 5 Felipe Anderson, 4 Zaccagni sono i numeri delle reti messe a segno dal parco attaccanti laziali in questo campionato. Numeri non all'altezza per una squadra che punta all'Europa. Nel corso della stagione Sarri ha provato Muriqi che ha continuato a deludere prima di essere girato in Liga, ha sperimentato Felipe Anderson falso nueve con risultati negativi. A gennaio è arrivato Cabral attaccante che non ha mai convinto il tecnico e finito ai margini della rosa pronto a tornare allo Sporting Lisbona al termine della stagione. La riserva di un altro attaccante, di un vice Immobile è una vera priorità.

Obiettivo Caputo

Caputo (classe '87) è uno dei papabili vice Immobile per la prossima stagione. L'attaccante della Sampdoria sarebbe un profilo ideale per Sarri perchè conosce il campionato italiano, ha una certa esperienza e ha un feeling importante col gol, 60 in 146 presenze in Serie A (11 in questa stagione). Per portare Caputo a Formello la Lazio dovrà sborsare una cifra di circa 5 milioni di euro (ma tendente al ribasso). L'attaccante ormai 35enne potrebbe accettare il trasferimento nella Capitale soprattutto in caso di qualificazione in Europa della Lazio per poter così debuttare in una competizione europea.

Il sogno di Sarri resta Mertens, ma il belga in scadenza col Napoli potrebbe alla fine rinnovare coi partenopei visto il suo rapporto speciale con la città e il popolo napoletano.