Lazio, Caicedo vicino alla cessione al Genoa

La Lazio e il Genoa hanno trovato l'accordo per la cessione di Felipe Caicedo. Per il centravanti è pronto un biennale. Per la fumata bianca si aspetta soltanto l'ok definitivo dell'attaccante.

La Lazio è vicina alla cessione di Felipe Caicedo. L'attaccante biancoceleste è vicino alla cessione al Genoa dell'ex tecnico laziale Davide Ballardini.

Caicedo al Genoa, le cifre

Il club capitolino e quello ligure hanno già trovato l'accordo per quanto riguarda il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante. Il Genoa infatti verserà nelle casse capitoline 3 milioni di euro, per il calciatore in scadenza con la Lazio nel 2022 e offre a Caicedo un biennale.

La fumata bianca arriverà appena Caicedo si deciderà ad accettare il trasferimento a Genova. Infatti il centravanti nutre ancora qualche dubbio sulla nuova destinazione, ma è consapevole di essere chiuso alla Lazio. Maurizio Sarri durante la sua conferenza stampa di presentazione era stato chiaro dicendo che tre centravanti sono troppi. Intoccabile il capitano Ciro Immobile, Caicedo ha perso il ballottaggio con Muriqi. Il kosovaro è infatti il sostituto di Immobile scelto da Sarri.

I numeri di Caicedo alla Lazio

Caicedo, classe 1988, ha collezionato 139 presenze e 33 gol con la Lazio in quattro stagioni. L'ecuadoriano si è fatto apprezzare dal popolo biancoceleste soprattutto per i suoi gol nei minuti finali di partita, trasformando la "Zona Cesarini" in "Zona Caicedo".