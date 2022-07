Cabral out, Cancellieri in. Attacco della Lazio al completo?

In attesa di ricoprire ruoli cruciali adesso scoperti come difesa e portiere, la Lazio conclude affari nel parco attaccanti. Infatti è di ieri l'annuncio di Cancellieri mentre ha salutato Cabral. Ma attenzione alle occasioni.

Cancellieri in, Cabral out

Matteo Cancellieri (2002) è un nuovo attaccante della Lazio. Romano, ex giovanili Roma, Cancellieri è arrivato a Formello con la formula del prestito con obbligo di riscatto ed è il secondo colpo dell'estate laziale. Numericamente l'attaccante prenderà il posto di Cabral ('98). Il capoverdiano ha infatti salutato la Lazio in un'intervista ad un'emittente della sua terra d'origine dichiarando: "Tornerò allo Sporting Lisbona. Alla Lazio è stata un’esperienza molto bella, ma non sempre impari giocando poche partite. Sono stato solo un’opzione per Sarri e ho rispettato questa scelta. Di sicuro non credo che nessuno abbia pensato qualcosa di negativo sul mio comportamento, ho dato tutto sia in allenamento che in partita”.

Cabral lascia la Lazio dopo essere arrivato in prestito a gennaio, raccogliendo 4 presenze e 1 gol.

Mercato chiuso in attacco?

Il mercato della Lazio in attacco è dunque da considerarsi chiuso? Il parco attaccanti della Lazio adesso è pieno con ben 6 calciatori fra esterni e prime punte. Futuro movimenti saranno presi in considerazione soltando con la partenza di Muriqi ('94). Il kosovaro dopo l'esperienza positiva in prestito è tornato alla Lazio, ma lui compreso cerca una nuova sistemazione. L'attaccante infatti non piace a Sarri ed è sul mercato dopo l'impatto deludente in biancoceleste (49 presenze e 2 gol). Lotito ha speso quasi 20 milioni di euro nel 2020 per portare a Roma (2 milioni circa di ingaggio), ora ne chiede almeno 12 ma al momento nessuna squadra ha offerto o si è avvicinata a questa cifra.

Cancellieri, nuovo arrivato. è un esterno che può adattarsi al ruolo di vice-Immobile con caratteristiche diverse. Se la Lazio riuscisse a cedere Muriqi allora riprenderebbero vita due piste: Caputo ('87) e Mertens ('87). Il primo sarebbe la soluzione low cost e il perfetto vice-Immobile, il secondo è il sogno di Sarri per un attacco da scudetto. Il belga ha lasciato il Napoli a parametro zero nonostante i vari tenativi di rinnovo e garantirebbe alla Lazio un twist in più in attacco dando tanta fantasia e gol. All'occorenza Mertens potrà giocare con o al posto di Immobile, da esterno o trequartista. Prima però di ripensare a Mertens la Lazio dovrà cedere Muriqi. Fra i parametri zero c'è anche Belotti (classe '93, che è monitorato anche dalla Roma), molto amico di Immobile con cui ha diviso lo spogliatoio ai tempi del Torino e in Nazionale.