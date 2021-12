SS Lazio: caccia al vice-Immobile. L'ex Roma, Kalinic in cima alla lista di Sarri

Trovare un vice-Immobile è una priorità in casa Lazio. Muriqi ('94, due gol in 48 presenze) alla sua seconda stagione in biancoceleste continua a deludere e l'esperimento Felipe Anderson da falso nueve è naufragato clamorosamente. Ecco che la dirigenza biancoceleste allora restringe la cerchia del possibile attaccante di scorta.

Un ex Roma come vice-Immobile

Il nome dell'attaccante da regalare a Sarri fa parte ancora di una lunga lista. Al momento la scelta sembra cadere fra uno tra Kevin Lasagna (29 anni) e Nikola Kalinic (33 anni, e favorito) entrambi dell'Hellas Verona. I due attaccanti sono chiusi dall'esplosione di Simeone, e quindi è facile ipotizzare che uno dei due andrà via. Nell'ultimo periodo Tudor ha puntato su Lasagna, e quindi il croato, ex Roma, può essere l'occasione per Sarri di avere in squadra un calciatore che conosce la Serie A e che si accomoda in panchina senza troppe storie. Kalinic in Italia oltre che quelle di Verona e Roma ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Milan totalizzando 142 partite e 43 gol. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e la Lazio ha buoni rapporti col Verona dopo l'affare Zaccagni e questi sono altri plus a favore di Kalinic. Nei contro i problemi muscolari che spesso hanno colpito il centravanti vice-campione del mondo nel 2018.

Le alternative

Fra le alternative che la Lazio segue ci sono due clamorosi ritorni. Il primo è l'ex Keita Balde classe 1995. Il senegalese, ora al Cagliari, ha vestito la maglia biancoceleste 137 volte segnando 31 gol in 4 stagioni. Arrivato in Sardegna in estate, il caos nella società sarda potrebbe favorire un ritorno nella Capitale per l'attaccante. Da monitorare pure Caicedo (33 anni), ceduto in estate proprio dalla Lazio al Genoa dopo la scelta di puntare ancora su Muriqi, che con la maglia del Grifone non è riuscito ad esprimersi. L'ecuadoriano con la maglia biancoceleste ha segnato 33 gol in 139 presenze raccolte in quattro stagioni.

Le piste estere

Botheim (21 anni) era seguito da tempo dalla Lazio, ma il centravanti del Bodo/Glimt si è accasato in Russia al Krasnodar. Svanito l'obiettivo numero uno, gli sguardi sono rivolti in Premier League. Si segue infatti Hudson-Odoi del Chelsea (21 anni) e allenato da Sarri proprio nella sua esperienza londinese. Già conosce i dettami del tecnico ma per portarlo alla Lazio, il Chelsea dovrebbe accettare la formula del prestito, magari legato ad un riscatto. L'operazione però non è fra le principali scelte di Sarri, essendo Hudson-Odoi più un'ala che una punta centrale.