Lotito sblocca il mercato della Lazio: arriva Casale

Nicolò Casale sarà il primo acquisto della Lazio in questa sessione di mercato. Il difensore dell'Hellas Verona infatti è sempre più vicino al club biancoceleste con l'operazione pronta a chiudersi in questa settimana.

L'intevento di Lotito

Casale alla Lazio si farà. Lotito è sempre più convinto di regalare a Sarri il difensore tanto richiesto. Per farlo il patron della Lazio non aspetterà la cessione di Muriqi, su cui è piombato il Maiorca. Infatti Lotito si è deciso di immettere nelle casse del club nuovo denaro per sbloccare l'indice di liquidità e rinforzare la rosa biancoceleste. La stessa operazione fu compiuta dal presidente laziale nell'ultima finestra di mercato estiva.

Chi è Casale

Nicolò Casale, classe 1998, è un difensore centrale all'occorenza terzino sinistro. La scorsa estate ha fatto ritorno all'Hellas Verona dopo il prestito all'Empoli in Serie B con cui ha conquistato la Serie A. Titolare sia con Di Francesco che con Tudor, a Verona Casale ha disputato un'ottima prima parte di stagione (22 presenze) attirando su di sè le attenzioni di tante big del nostro campionato. Alla Lazio, Casale sarà un jolly difensivo. Con la sua duttilità il difensore potrà ricoprire sia il ruolo da centrale che quello di terzino sinistro. Proprio in questo ruolo è immaginabile l'avventura di Casale alla Lazio, in ballottaggio con Marusic mentre Hysaj è destinato alla titolarità sulla destra.

Le cifre

L'operazione Casale-Lazio è ai dettagli. Il club capitolino acquisterà il calciatore con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Lotito verserà nelle casse del Verona 1 milione di euro subito e poi 9 milioni a fine stagione. Al Verona, non legato alla stessa operazione potrebbe finire Kamenovic in prestito secco. La Lazio per Casale ha pronto un contratto quadriennale a circa 1,5 milioni di euro a stagione.