Calciomercato Lazio: Muriqi-Maiorca ci siamo, manca solo l'ufficialità. Le ultime

Manca solo l'ufficialità del trasferimento di Muriqi al Maiorca. Col trasferimento dell'attaccante la Lazio sbloccherà l'indice di liquidità e interverrà sul mercato in queste ultime ore.

Muriqi-Maiorca

Già nella notte dalla Spagna riportavano l'affare fatto fra Lazio e Maiorca per Muriqi. L'attaccante kosovaro si trasferirà in Spagna con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. La Lazio che voleva l'obbligo di riscatto ha dovuto cedere alla volontà del Maiorca (al diciasettesimo posto della Liga) che pagherà l'intero ingaggio di Muriqi fino al termine della stagione. Muriqi (27 anni) saluta la Lazio dopo 49 presenze e due gol dopo essere stato acquistato dal Fenerbahce nel 2020 per 20 milioni di euro (18+2 di bonus) firmando con la Lazio un contratto fino al 2025 con 2,2 milioni di euro a stagione.

Obiettivi

Appena sarà ufficializzata la cessione di Muriqi la Lazio si getterà sul mercato. Lotito stringerà per Casale accontentando le richieste del presidente dell'Hellas Verona con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per l'attacco la Lazio farà un tentativo per Miranchuk. Difficile strappare il trequartista russo all'Atalanta in questi ultimi giorni di mercato, ma Lotito ci proverà. Kevin Lasagna dell'Hellas Verona sarà l'obiettivo low cost e last minute in caso di, probabile, fumata nera per Miranchuk. La Lazio busserà alla porta del Bologna per il terzino sinistro Dijks visto che il Napoli non sembra più disposto a cedere in questa sessione Ghoulam. Kamenovic sarà tesserato nelle prossime ore.