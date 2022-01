Calciomercato Guidonia: arriva Alfonsetti

Colpo di mercato del Guidonia. La squadra di mister Zanchi in piena lotta salvezza nel girone B del campionato Promozione, ha ufficializzato l'arrivo di Ernesto Alfonsetti.

Ernesto Alfonsetti

Alfonsetti è un difensore centrale classe 2001 che già ha vestito la maglia del Guidonia in passato. Alfonsetti prima del nuovo approdo al Guidonia ha vestito per tre stagioni la maglia del Villalba Ocres Moca in Eccellenza e raccolto una breve esperienza allo Zena Montecelio.

Alfonsetti è il terzo acquisto del Guidonia dopo gli arrivi del centrocampista Augusto Gubinelli e l’attaccante Federico Giulitti.