DuepigrecoRoma: ufficiale l'arrivo dell'ex Parma, Luca Germoni

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Colpo importanti della DuepigrecoRoma. La formazione bianconera in piena lotta playoff nel Girone C del campionato Promozione, nella giornata della vittoria contro la Pescatori Ostia ha annunciato l'acquisto di Luca Germoni.

Chi è Luca Germoni

Luca Germoni difensore classe 1997 dopo una breve parentesi quest’anno al Sudtirol in Lega Pro arriva alla DuepigrecoRoma. Il difensore, cresciuto nelle giovanli della Lazio, nonostante la giovane età vanta varie esperienze anche in serie B tra Ternana, Parma, Perugia,Juve Stabia e Reggiana e una presenza con la nazionale italiana under 18.