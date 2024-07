Soulé alla Roma: accordo con il giocatore, ora Ghisolfi deve convincere la Juve

La Roma fa sul serio per Matias Soulé. L'esterno offensivo argentino della Juventus, 21 anni, è nel mirino del direttore sportivo Florent Ghisolfi e ha la benedizione di mister Daniele De Rossi.

Soulé alla Roma: accordo con il giocatore

Nella serata di mercoledì 17 luglio si è diffusa la notizia di un accordo di massima tra l'entourage del calciatore (l'agente è Martin Ariel Guastadisegno) e la società giallorossa. Quest'ultima, inoltre, godrebbe della preferenza dello stesso talento. Il difficile, però, arriva adesso: la Juventus vuole essere convinta. E si sa, in questi casi l'unica chiave che apre tutte le porte è il denaro. Chi offre di più, solitamente, la spunta. Sul tavolo del direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, sarebbe arrivata una proposta di 25 milioni di euro, comprensivi di bonus.

La trattativa: offerti 25 milioni di euro

La cifra, a quanto trapela, non sarebbe ancora quella giusta. Ma è la "fiche" con la quale Ghisolfi si è guadagnato la presenza al tavolo dei pretendenti. Al momento, insieme al francese c'è anche il Leicester appena tornato in Premier League. Gli inglesi sono arrivati a 30 milioni di euro complessivi, ma con bonus meno facili di quelli inseriti dalla Roma. E poi, come dicevamo, l'argentino è rimasto bene impressionato dal progetto tattico di De Rossi e dalla voglia che i giallorossi hanno di portarlo a Trigoria dove ritroverebbe i connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes, quest'ultimo fresco vincitore in Copa America.

Occhio all'asta

Le difficoltà maggiori che la Roma incontrerà nelle prossime ore sembrano quindi essere più legate alle intenzioni della Juve, più che a possibili concorrenti. Certo, l'arrivo di un club con offerte molto sostanziose (oltre i 30 milioni di euro) potrebbe sparigliare le carte in tavola e costringere Ghisolfi a chiamarsi fuori. Ma per ora non è successo, anche se il West Ham avrebbe chiesto informazioni. La speranza (del club di proprietà dei Friedkin) è che non si scateni un'asta. In quel caso la Roma potrebbe fare affidamento solo esclusivamente sulle volontà del giovane argentino.

Soulé alla Roma: caratteristiche dell'argentino

Attaccante esterno destro di piede sinistro, Matias Soulé ha dimostrato di avere un chiaro talento. Alle spalle ha già un campionato con la Juventus nel 2022/2023, poi il passaggio in prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco. Nonostante 11 gol e tre assist in 36 presenze, l'argentino di Mar del Plata non è riuscito a contribuire in maniera decisiva alla salvezza dei ciociari. Alto 182 centimetri, non prepotente fisicamente ma con ampi margini di crescita, si presta bene a giocare sul centrodestra a piede invertito ma anche da ala offensiva pura.