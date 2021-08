Abraham è ufficialmente il nuovo attaccante della Roma

La Roma ha annunciato ufficialmente il suo nuovo numero nove, Tammy Abraham. L'attaccante inglese arrivato dal Chelsea può essere già convocato per il playoff di Conference League

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Tammy Abraham. Il calciatore inglese sarà il nuovo numero nove della squadra, dopo la cessione di Edin Dzeko all’Inter. Abraham è costato alla Roma un totale 40 milioni di euro più bonus.

L’inglese classe 1997, potrà già essere arruolato da Mourinho per la sfida di giovedì in Conference League contro il Trabzonspor se inserito nella lista dei convocati entro la mezzanotte di mercoledì.

Le prime parole di Abraham alla Roma

“Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini”, ha dichiarato Abraham. L’inglese ha poi continuato: “Questo è un Club che merita di lottare per dei titoli. Ho vissuto l'esperienza di vincere trofei importanti e ho intenzione di giocare nuovamente quel tipo di competizioni: voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo e portare la Roma ai livelli a cui merita di stare”. Abraham ha poi concluso dichiarando che “È un grande onore essere il numero 9 di questo Club e non vedo l'ora di iniziare e di aiutare la squadra”.

Le cifre dell’operazione

La Roma per avere Abraham ha versato nelle casse del Chelsea 40 milioni di euro più bonus. Il pagamento sarà dilazionato in 4 anni: 5 milioni al momento della firma, 20 entro l’estate 2024, 15 entro il 2025. Inoltre nell'operazione sono presenti diversi bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e del giocatore. L’accordo con i Blues prevede anche una percentuale in caso di futura cessione, una recompra da 80 milioni di euro da parte del club di Londra valida dal 2023. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al club giallorosso fino al 2026 e percepirà un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Abraham è il quarto acquisto del mercato della Roma dopo Rui Patricio, Eldor Shomurodov e Matias Vina.