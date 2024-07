Cabal alla Lazio: dal Verona il nuovo rinforzo di Baroni

Ancora una volta l’asse Roma-Verona è caldissimo. Lotito infatti è pronto a chiudere l’ennesimo affare con la società veneta, che vedrà il trasferimento di Cabal a Formello.

Chi è Cabal

Juan Cabal è un terzino sinistro colombiano classe 2001. Nato difensore centrale, si è distinto positivamente da esterno e sotto la guida Baroni al Bentegodi ha collezionato ben 22 presenze (in totale sono 33 in Serie A, in due stagioni). La Lazio, la sua grande opportunità di carriera, è nel suo destino. Infatti nell’agosto 2022 ha debuttato nel campionato italiano con la maglia dell’Hellas proprio contro i biancocelesti all’epoca allenati da Sarri.

Le cifre

L’arrivo di Cabal è slegato dall’operazione che ha portato Noslin alla Lazio. Il terzino colombiano arriva a Formello con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro (più due di bonus). Dopo l’attaccante olandese, Baroni ritrova così un altro suo fedelissimo della scorsa stagione. Per ufficializzare l’acquisto, Lotito attende la cessione di un terzino. Al momento nella rosa biancoceleste sono presenti 4 esterni difensivi: Hysaj, Pellegrini, Marusic e Lazzari. L’albanese fuori dai piani della società è l’indiziato numero uno a lasciare la Capitale per far posto a Cabal.

Quanti affari fra Lotito e Setti

Cabal sarà in ordine tempo l’ultimo affare fra Lazio e Hellas Verona. I rapporti fra Setti e Lotito sono ottimi e lo dimostrano i diversi affari conclusi. Nell’ultimo triennio hanno percorso la strada che dal Bentegodi porta a Formello Cancellieri, Casale, Zaccagni, Noslin a cui si aggiunge in tecnico Baroni e ora anche Cabal.