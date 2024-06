Buba Sangaré alla Roma: chi è il nuovo terzino di De Rossi

In attesa di piazzare il grande colpo in attacco, la Roma ha chiuso per Buba Sangaré. Un acquisto alla Ghisolfi e in linea con le direttive della società che vuole puntare molto sui giovani.

Chi è Buba Sangaré

Buba Sangaré è un terzino destro spagnolo classe 2007. Giovane e di spinta è un prospetto importante che ha già avuto diverse esperienze internazionale con le giovanili della nazionale spagnola. Il calciatore arriva alla Roma dopo l'esperienza al Levante con cui ha collezionato tre presenze totali fra Liga2 (la Serie B spagnola) e Coppa del Rey.

Le cifre

Buba Sangaré arriva alla Roma a titolo definitivo. I Friedkin verseranno nelle casse del Levante 1,5 milioni di euro. Oltre a questa cifra il club spagnolo potrà contare sul 10% della futura rivendita del giocatore.

Buba Sangaré nella Roma

Buba Sangaré è un colpo di prospettiva per la Roma e a lungo termine. Difficilmente De Rossi affiderà a lui la titolarità della corsia destra della squadra ma da lui riparte la rifondazione del reparto giallorosso. Infatti Karsdorp e Celik sono pronti a partire, mentre Kristensen non sarà riscattato. Per quella fascia piace Bellanova del Torino.