Boreale, l'ex Salernitana Piciollo è il nuovo acquisto

Colpo di livello per la Boreale, che si assicura le prestazioni del romano Matteo Piciollo. L'ala sinistra, che ha militato anche nella Salernitana, ha un lungo passato nelle serie minori, tra l'esperienza in D con Pineto, Roma City e Gioiese e addirittura nel campionato maltese con lo Sliema Wanderers. Il suo nuovo club lo ha accolto così sulla pagina ufficiale. "Siamo felici di annunciare che Matteo Piciollo sarà un giocatore della nostra prima squadra per la stagione 2023-24. Diamo il benvenuto nella famiglia Viola all’attaccante classe 1992!".