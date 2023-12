Roma arriva Bonucci, fra le necessità di Mourinho e il no dei tifosi

Sotto l’albero di Natale, Mourinho ha trovato un difensore. Si tratta di Leonardo Bonucci sempre più vicino a vestire la maglia della Roma per la seconda parte di stagione nonostante la protesta sui social dei tifosi.

Serve un difensore

Di Smalling non c’è traccia, Kumbulla ancora lontano dal rientro e con N’Dicka in coppa d’Africa dal 13 gennaio, a Trigoria i difensori a disposizione esclusion fatta per i giovanissimi della Primavera come Golic, restano soltanto Llorente e Mancini. Ecco allora la necessità di puntare su un difensore restando in linea con le difficoltà economiche del club nelle operazioni di mercato. “Quello che vogliamo fare a gennaio non è quello che possiamo fare: vorrei un centrale top, di futuro" – sono state le parole di Mourinho prima del Napoli ma il portoghese, che sognava Dier, dovrà accontentarsi di Bonucci giocatore d’esperienza, navigato, vincente ma avanti con l’età, già in contatto con la Roma (ma anche con la Lazio) nell’estate 2023.

Bonucci-Roma, i dettagli

Bonucci ha detto sì alla Roma. Pur di arrivare a Trigoria, dove ritroverebbe Spinazzola ma soprattutto Dybala, il difensore si svincolerà dall’Union Berlino rinunciando ad una mensilità di stipendio. La Roma ha offerto all’ex Juventus un contratto di sei mesi fino a giugno 2024, senza clausole e con uno stipendio di poco inferiore ai 2 milioni di euro netti. L’offerta è stata accettata dal classe 1987 che vuole conquistarsi la Roma e l’opportunità di partecipare con l’Italia ai prossimi Europei, e dopo diversi anni riavvicinarsi alla sua Viterbo. Tutte le parti sono a lavoro per mettere il giocatore a disposizione di Mou a partire dalla sfida di Coppa Italia contro la Cremonese.

La protesta dei tifosi

Mou ha dato il suo ok a Bonucci, un’occasione di mercato, di personalità ed esperienza che conosce perfettamente la Serie A e che può essere utile alla squadra. Il difensore non convince però la tifoseria. “È un simbolo della Juventus”, “è vecchio” sono i messaggi più diffusi sui social da parte dei tifosi della Roma fra chi lo paragona ad altri grandi nemici sportivi della storia del club a chi a questo punto richiamerebbe vecchie glorie come Aldair. Intanto impazza l’hastag #Bonucciout. Un clima rovente per l’ex Juventus abituato ad accoglienza molto calde.

Per me #Bonucci vale Nedved e Di Canio. Portando anche 2 anni di nulla a livello tecnico. @OfficialASRoma

Che senso ha? — Satchmo (@macserr) December 27, 2023

Per me da tifoso della Roma, vedere #Bonucci in maglia giallorossa, é una presa in giro, visto tutte le volte che ha insultato società e tifoseria, oltre che la sua bandiera (Totti).

Un difensore che ha superato i 35 anni, cosa può dare alla Roma? — armandobalbo81 ?? ?? ?? (@armandobalbo81) December 27, 2023