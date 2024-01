Belotti alla Fiorentina, Ikonè alla Roma: si lavora alla scambio

La Roma di De Rossi si muove sul mercato con gli stessi problemi dell’era Mourinho. Ecco dunque che negli ultimi giorni da ds giallorosso Tiago Pinto sta lavorando per regalare al nuovo allenatore un attaccante esterno e un terzino.

Il cambio di De Rossi

Come visto contro l’Hellas Verona l’idea di De Rossi è quella di avere una Roma con la difesa a 4 e con 3 punte. La volontà di DDR è di puntare sul 4-3-3 con la variante 4-2-3-1. Per farlo però la Roma ha estrema necessità di un terzino sinistro e allo stesso tempo di un esterno offensivo viste le condizioni di Spinazzola e di Dybala adattato largo a destra e che col sacrificio in fase di ripiegamento ha perso molta lucidità in fase offensiva.

Belotti il sacrificabile

Per agire sul mercato però la Roma deve vendere. E allora il calciatore individuato per mettere in moto il mercato romanista è Andrea Belotti (’93). Il Gallo arrivato all’inizio della scorsa stagione a parametro zero (e dunque una cessione vorrebbe dire per la Roma plusvalenza) ha deluso le aspettative. Lo scorso anno zero gol in campionato, in questa annata dopo una partenza positiva fra gol e assist la flessione dovuto anche allo scarso minutaggio per la presenza di Lukaku. Contro il Verona sull’ex Torino sono piovuti fischi e l’attaccante in pochi minuti ha sbagliato tutto il possibile.

Asse caldo con la Fiorentina

In queste ore sono vivi i contatti fra Fiorentina e Roma. I giallorossi hanno puntato due giocatori in forza nella rosa di Italiano Ikonè e Biraghi. La volontà di Tiago Pinto è quella di inserire Belotti (che piace molto alla Fiorentina) in uno scambio alla pari con almeno uno dei due giocatori viola. Per quanto riguarda il terzino, seguito da tempo dalla Roma, la situazione è più complicata essendo il capitano della squadra e molto legato alla piazza. Situazione diversa per l’attaccante, con i Viola che hanno aperto alla trattativa. Il francese infatti come espresso più volte da Italiano ha potenziale che spesso e volentieri però non riesce ad esprimere e i suoi numeri parlano chiaro. In Viola dal gennaio 2022 ad oggi ha messo a segno 9 gol (zero in questa Serie A) e 11 assist in 93 partite. Un giocatore come Belotti in difficoltà, ma secondo De Rossi funzionale alla Roma. I giallorossi e viola stanno lavorando sulla base di uno scambio di prestiti, al momento però c’è da limare la differente situazione legata agli ingaggi percepiti dai due giocatori con Belotti che guadagna quasi 3 milioni di euro, contro l’1,7 milione di euro di Ikonè. Risolta questa situazione lo scambio potrà andare verso la fumata bianca.