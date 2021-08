Calciomercato Lazio: per il centrocampo c'è Basic. Ritorno di fiamma per Torreira

L'indice di liquidità blocca il calciomercato della Lazio, ma nonostante questo la dirigenza biancoceleste lavora per regalare a Sarri gli uomini necessari per il suo calcio.

La Lazio ha bloccato Basic

Il ds Tare ha già da tempo bloccato Toma Basic, centrocampista del Bordeaux. Il 24enne croato è desideroso di vestire la maglia biancoceleste e ha già l'accordo con i capitolini: un quinquiennale da 1,5 milioni di euro. La Lazio ha anche l'accordo con il club francese, a cui verserà 7 milioni di euro più due di bonus. Basic alla Lazio troverà spazio sia come primo sostituto di Milinkovic-Savic o Luis Alberto, ma in caso di avanzamento dello spagnolo, potrebbe pure diventare un titolare fisso di Maurizio Sarri.

Basic al momento però resta ancora in Francia, e ha già debuttato nella nuova stagione della Ligue 1. Il croato è fermo in territorio francese perchè la Lazio non riesce a cedere. Una volta venduto Correa, si apriranno le danze del mercato laziale. Nel frattempo è in uscita dalla Lazio, Gonzalo Escalante. Il centrocampista è nel mirino dell'Olympique Marsiglia.

Ritorno di fiamma per Torreira

In casa Lazio si registra anche un ritorno di fiamma per Torreira. Il regista uruguaiano è da tempo nel mirino dei biancocelesti, ed in passato era stato accostato anche al Napoli di Sarri. La Lazio prenderebbe il play 25enne in forza all'Arsenal in prestito con diritto di riscatto (i londinesi valutano il centrocampista 20 milioni di euro), puntando sul fatto che i Gunners hanno bisogno di sfoltire la rosa. Torreira gradirebbe il trasferimento in Serie A dove ha già giocato con la Sampdoria prima del trasferimento in Premier League. In Inghilterra Torreira non ha brillato, e nemmeno in Liga dove è stato girato in prestito nell'ultima annata, dove però ha vinto, non da protagonista, il campionato con l'Atletico Madrid.