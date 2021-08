Lazio, Toma Basic è ufficialmente biancoceleste

Tomas Basic è ufficialmente un giocatore della Lazio. È finita la lunga telenovella di mercato fra il club biancoceleste e il calciatore croato che da settimane era pronto a sbarcare a Roma. Ieri, Basic ha completato le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto.

Basic-Lazio, le cifre dell'operazione

Decisivo è stato l'intervento del presidente Claudio Lotito nello sbloccare l'indice di liquidità negativo che pendeva sul bilancio biancoceleste. Al resto ha pensato la dirigenza laziale che ha limato gli ultimi dettagli con il Bordeaux, ex squadra di Basic. La Lazio ha versato al club francese 7 milioni di euro più 1 di bonus, legato alla qualificazione in Champions League da parte della squadra di Maurizio Sarri.

Basic e la Lazio invece avevano da tempo trovato l'accordo. Il croato si lega al club romano per cinque anni e guadagnerà 1,5 milioni di euro a stagione.

Basic, il ruolo nella Lazio

Basic, classe 1996, è un centrocampista che può ricoprire più ruolo. Il croato infatti potrà essere per Maurizio Sarri, sia il primo cambio a centrocampo di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma allo stesso tempo si giocherà un posto da titolare con Lucas Leiva (34 anni). Il mediano croato infatti può portare nuova linfa in mezzo al campo biancoceleste, e vista la carta d'identità del brasiliano è facile immaginare un avvicendamento. Leiva ad Empoli ha mostrato un ritardo di condizione, e non ha convinto nel nuovo calcio di Sarri che prevede dei ritmi molto alti.

Basic ha militato in Ligue 1 col Bordeaux per tre stagioni, e ha giocato con i francesi anche tre partite dell'annata in corso prima di firmare con la Lazio. Con ll club francese ha totalizzato 82 presenze e 9 gol.