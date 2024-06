Il Colleferro annuncia due acquisti, entrambi ex Lazio

Pesca tra gli ex Lazio il Colleferro, che si rinforza con due nuovi acquisti per il prossimo campionato di Eccellenza. Sono Alessio Treccarichi, ex Civitavecchia tra gli altri, e Alessandro Di Mario, anche lui passato per Civitavecchia e per tante squadre del calcio minore laziale.

Il comunicato del Colleferro

Il nostro gruppo dirigente non si ferma ed oggi presentiamo due nuovi rossoneri per la stagione 2024/2025! Alessio Treccarichi, classe 1998, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e poi 5 anni di Civitavecchia, Cerveteri e infine Campus Eur. Alessandro Di Mario, nato nel 1991, anche lui giovanili nella Lazio dove con la Primavera vince il titolo di capocannoniere. Il contratto con la Lazio lo ha portato in prestito ad Aprilia, PergoCrema e Lupa Roma. Scende poi in Serie D con il Ladispoli poi Eccellenza con Civitavecchia, Cynthia, Artena, FAVL Cimini e Certosa infine.