Con il 2023 torna il mercato per quanto riguarda l'Eccellenza Lazio, e l'Audace non si fa trovare impreparato mettendo a segno il colpo Damiano Montesi, dal Roma City. "Con diverse esperienza in serie D a soli 21 anni (l' ultima con la Roma City FC), Damiano Montesi andrà a rinforzare una rosa giovane ma di grande prospettiva."