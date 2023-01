Colpo di prestigio per l'Audace, che si assicura le prestazioni del difensore classe '96 Alessio Proietti. Il nuovo calciatore dell'Audace proviene dal settore giovanile della Fiorentina, ed ha un lungo passato nelle serie minori, con passaggi in C con il Frosinone con Poggibonsi e Isola Liri in Serie D.