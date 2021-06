Attaccante Roma, Isak se parte Dzeko

La Roma continua a lavorare all'attaccante per Andrea Belotti ma Mourinho vuole tre attaccanti per la sua Roma. Data per certa la conferma di Borja Mayoral, da definire è la questione Dzeko. In caso partisse il bosniaco quindi la Roma dovrà cercare un altro centravanti per completare il reparto. Il nome in risalto nelle utlime ore è quello di Alexander Isak.

Alexander Isak

I giallorossi sono in pressing sul capitano del Torino ma continuano a monitorare Alexander Isak, un vecchio pallino a Trigoria. Isak classe 1999, è un centravanti svedese di origini eritree è di proprietà della Real Sociedad. Nel 2016 è stato inserito dal The Guardian nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 1999. Fisico e longilineo con uno spiccato senso del gol, fa dell'attacco alla profondità un suo punto di forza. Nella Liga nell’ultima stagione ha segnato 17 gol, e nell’annata precedente 16.

Tanta concorrenza

Sul centravanti c’è una clausola di 70 milioni di euro, ma il club spagnolo ha fissato a 30 milioni il prezzo del calciatore. La Roma monitora l’attaccante e la concorrenza. Infatti sul 21enne svedese ci sono anche top club a livello europeo come Arsenal, Borussia Dortmund e Barcellona.