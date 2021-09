Atletico Torrenova 1986, arriva Mauro Zitelli

Un colpo di mercato importante per l'Atletico Torrenova 1986. Il club militante nel campionato di Promozione, girone D, ha annunciato l'acquisto del centrocampista Mauro Zitelli. Il primo appuntamento ufficiale della stagione vedrà l'Atletico Torrenova sfidare la Lodigiani in Coppa Italia il prossimo 19 settembre.

Chi è Mauro Zitelli

Centrocampista classe 2000, Mauro Zitelli è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Il calciatore vestirà la maglia bianconera dopo diverse esperienze con Fiorentina, Rieti, Lupa Frascati e Arezzo. Per l'Atletico Torrenova si tratta di un profilo importante e di esperienza.

Il comunicato dell'Atletico Torrenova

Di seguito il comunicato con cui l'Atletico Torrenova 1986 ha annunciato l'acquisto di Mauro Zitelli sulla sua pagina Facebook: "Sembravano due settimane apparentemente tranquille, con l'Atletico Torrenova che, non avendo più necessità di fare altri acquisti, era proiettata e concentrata alla prima partita ufficiale, quella di Coppia Italia contro la Lodigiani il 19 Settembre. Ma le telefonate incessanti del Direttore Generale Massimiliano Martinelli lasciavano presagire che qualcosa stava per accadere, e così è stato. È la notizia è stata davvero col botto, perché L' Atletico Torrenova è riuscita a mettere a segno un importante colpo, con l'acquisto del forte centrocampista Mauro Zitelli. Zitelli, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, arriva in Bianconero dopo le esperienze con le maglie di Fiorentina, Rieti, Lupa Frascati e Arezzo, un profilo importante e di esperienza che darà ulteriori alternative alla formazione bianconera. Una vera ciliegina sulla torta in un ottimo mercato, che ha lasciato molto soddisfatto il tecnico Roberto Coscia, davvero entusiasta anche dell'arrivo del centrocampista, convinto a sua volta, dall'ambizioso progetto del club. Zitelli è stata anche un’altra ottima intuizione del ds Jacopo Schiena che, nella sessione estiva, ha lavorato con attenzione, lungimiranza e programmazione, supportato da una proprietà sempre più decisa per provare davvero a lottare per la vittoria del campionato. Ora la palla passerà al rettangolo verde, dove il vero giudice sarà il campo, con l’arrivo di Zitelli, la rosa dei bianconeri si conferma abbondante in ogni reparto e, ora, sarà compito di mister Coscia trovare le soluzioni giuste al momento giusto".