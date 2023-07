Astrea, ufficiali due nuovi acquisti per la prima squadra

Colpi in entrata per l'Astrea, che ufficializza due nuovi acquisti sulla sua pagina ufficiale. "Il Ds Di Iorio Simone ufficializza per l’Astrea due nuovi acquisti per la stagione 2023/24. Mastromattei Samuele, attaccante classe 2000 dal Fonte Meravigliosa con 15 reti nell’ultima stagione è pronto, dopo un passato con la maglia della Roma, Spal e Frosinone, ad ampliare il parco attaccanti già ben fornito. Madonna Simone, centrocampista di qualità e quantità classe 2000 dal Fiano Romano, ha vestito in passato maglie importanti tra i professionisti: Vigor Perconti, Parma ed Arezzo prima di andare a giocare nell'estate del 2021 a Pescara giocando sia in Primavera 1 che in Primavera 2.".