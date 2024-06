Kephren Thuram alla Roma: Ghisolfi a lavoro portare il figlio d'arte a Trigoria

Nella corsa a Khephren Thuram c’è anche la Roma. Il club giallorosso sta provando a portare nella Capitale il talentuoso figlio e fratello d’arte, attualmente giocatore del Nizza ma pronto a lasciare la Francia per una nuova avventura.

Chi è Kephren Thuram

Kephren Thuram è figlio di Lilian difensore della Francia e della Juventus, fratello di Marcus neo campione d’Italia con l’Inter e titolare dei Blues ad Euro 2024. Classe 2001 in Italia ai tempi della militanza del padre al Parma è un centrocampista fisico, box to box, non propenso al gol (una sola rete nella scorsa stagione). Nonostante la giovane età ha già esordito in Champions League ai tempi del Monaco.

La Roma su Thuram

A confermare l’interesse della Roma su Thuram è un beniamino della tifoseria giallorossa: Vincent Candela. L’ex calciatore della Roma e della Francia che ha condiviso diversi successi con Lilian Thuram in nazionale a Sky Sport ha annunciato: “Anche la Roma è molto interessata al piccolo Thuram” – per poi aggiungere – “Sono contento per il mio amico Lilian con cui abbiamo fatto tante battaglie insieme. Lui ha giocato anche nella Juve quindi potrebbe essere un vantaggio”.

Asta per Thuram

Per Kephren Thuram è pronta a scatenarsi una grande asta. In Italia le pretendenti al figlio d’arte sono tante Juventus, Inter e Roma. Il Nizza valuta il centrocampista intorno ai 25 milioni di euro ma vista la scadenza del contratto nel 2025, si può chiudere fra i 18 e i 20 milioni di euro.

La Roma si sta muovendo con Ghisolfi che conosce molto bene il giocatore visto il suo recentissimo passato al Nizza, per regalare a De Rossi un giocatore di forza e gamba e qualità che sono mancate ai giallorossi nella scorsa stagione.