Roma, da Ausilio a Paratici: è casting per il nuovo Ds. Ecco chi farà il mercato

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Dopo aver rotto con Gianluca Petrachi, i giallorossi stanno cercando un nuovo volto che condurrà le trattative di mercato. In questi giorni, sono emerse tante possibili candidature, a partire dai ritorni smentiti di Daniele Pradè e Walter Sabatini, passando per grandi profili italiani, fino ad arrivare a piste straniere.

Un casting su cui, ovviamente, la parola finale spetterà a Dan e Ryan Friedkin. Fabio Paratici della Juve resta il grande sogno ma i bianconeri non sembrano intenzionati a mollare la presa. Piero Ausilio, visti i rapporti non idilliaci con Antonio Conte, potrebbe invece decidere di lasciare l'Inter.

Un nome che anche il Ceo Guido Fienga aveva considerato anche lo scorso anno, prima del rinnovo del dirigente e di virare in maniera definitiva su Petrachi.

Ma non ci sono solo le piste italiane come detto. Secondo Il Tempo e la LaRoma24, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra i Friedkin e Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona. Planes ha lavorato in diversi club della Liga e anche al Tottenham con Pochettino nella stagione 2014/15 e ora è pronto per prendere le redini da direttore sportivo.

L'ultima idea dalle parti di Trigoria è quella di Victor Orta, che ha appena conquistato la promozione in Premier League con il Leeds. Dirigente spagnolo da tre anni in Inghilterra potrebbe essere il secondo dirigente iberico alla Roma dopo Monchi.