Il mercato è agli sgoccioli e continua la campagna delle squadre di Serie D, con il Roma City che si regala il classe '2004 Christian Rimbu per rinforzare il reparto portieri. Rimbu arriva dall'Alessandria, dove ha giocato principalmente in Primavera 2, e in passato ha giocato per Pro Sesto e Magenta, in Francia.

Il comunicato del Roma City