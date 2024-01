Arriva dal Siena il nuovo rinforzo del Colleferro

Continua la campagna acquisti del Colleferro, che negli scorsi giorni ha ufficializzato l'acquisto di Lorenzo Manni, portiere classe 2000 in arrivo dalla breve esperienza con il Sulmona. Tante esperienze nelle serie minori per Manni, che ha giocato per il Siena prima di andare al Sulmona.

Il comunicato del Colleferro

Il Colleferro Calcio rende ufficiale il tesseramento di Lorenzo Manni, classe 2000, portiere. Lorenzo è un giovane 2000 che ha militato con il Nuova Florida, l'Artena, l'Aprilia per poi andare al Siena. Ora si unisce al gruppo squadra di Mister Bosco per iniziare al massimo questo 2024!