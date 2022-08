Aranova, Pucci conferma la sua permanenza "Vogliamo riprenderci quanto perso"

Rinnova con l'Aranova Valerio Pucci, che decide di sposare il progetto Aranova per il quarto anno consecutivo anche in Promozione. “Sono contento per il rinnovo qui ad Aranova, ormai questa la sento casa mia ed ho un ottimo rapporto con il Presidente Schiavi e con il ds Mursia. Dopo la brutta delusione dell'anno scorso gran parte dell'ossatura della squadra ha deciso di rimanere in blocco per riportare subito la Società nel massimo campionato regionale e questo è stato un senso di appartenenza molto bello calcolando che io, come tanti altri miei compagni, abbiamo avuto offerte da altre realtà ma abbiamo deciso di rimanere in Promozione anche se la maggior parte di noi non l'ha mai fatta. Onestamente sentiamo il dovere oltre che il piacere di riprenderci quello che spetta a noi e alla società. La squadra punterà a risalire subito in Eccellenza con mister Di Curzio che, essendo giovane ma veramente molto voglioso, sarà sicuramente una persona che porterà un’aria nuova nella prima squadra e questo credo che servirà a tutto l'ambiente per fare meglio. Il mio obiettivo personale è quello che si riesca a creare un gruppo coeso essendo la maggior parte dello spogliatoio composto da amici con cui ci conosciamo da tantissimi anni. La Società non si merita di essere in questa categoria e voglio menzionare anche i nostri tifosi gli Indesiderati perché sono sempre stati al nostro fianco in qualsiasi momento e anche loro meritano molto di più”.