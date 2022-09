Aranova, arriva il rinnovo di Ferazzoli e il colpo Germoni

L’Aranova è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con il terzino sinistro classe 1997 Luca Germoni ed aver rinnovato con il centrocampista classe 1995 Daniele Ferazzoli. Profilo molto importante quello di Germoni che ha militato con Ternana, Parma, Perugia, Virtus Entella, Juve Stabia, Reggiana e Como in Serie B e in Serie C dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Queste le sue parole dopo la firma: “Sono contento della scelta che ho fatto, cercherò di dare una mano alla squadra mettendo tutto me stesso a disposizione, gli obiettivi sono quelli di fare tutto il possibile tutti quanti insieme: se ognuno darà il 100% ogni partita arriveremo a toglierci belle soddisfazioni”. Contento anche Daniele Ferazzoli rimasto alle Muracciole: “Sono contento e convinto della scelta che ho fatto, era il minimo che potessi fare onestamente. Sicuramente avremo l’obbligo per la società e per noi stessi di dare il massimo nella stagione che andremo ad affrontare, abbiamo grande voglia di riscatto. Per quanto riguarda mister Di Curzio parlandoci si intuisce che è una persona ambiziosa che ha voglia di lavorare e di portare avanti questo percorso con noi”.

[comunicato ufficiale Aranova]