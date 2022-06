Calciomercato Roma: piace Aouar

Non solo Matic. La priorità della Roma è quella di puntellare il centrocampo come richiesto da Mourinho ed ecco allora che oltre a Davide Frattesi e a Isco, i giallorossi seguono da vicino anche Houssem Aouar.

Chi è Aouar

Centrocampista francese di origine algerine, Aouar classe 1998, è un giocatore di qualità. Molto duttile, il centrocampista del Lione è abile a giocare in mezzo al campo da mezzala di costruzione ma anche da trequartista. Aouar in questa stagione ha collezionato 45 presenze fra Ligue 1 ed Europa League mettendo a segno 8 gol e 4 assist.

Pinto ci prova

Tiago Pinto valuta l'acquisto di Aouar e indiscrezioni dalla Francia dicono di una prima offerta da 20 milioni di euro da parte del club giallorosso, respinta però dai francesi. Aouar ha il contratto in scadenza nel 2023 e per questo la Roma non forzerà molto puntando sulla paura del Lione di perdere il suo gioiello a parametro zero. Il francese per la dirigenza giallorossa è un'alternativa sensibile in caso di difficoltà a chiudere per Frattesi o ad arrivare al fantasista del Real Madrid, Isco.